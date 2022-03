Esperan repunte en ventas de café nacional

Debido a que Brasil no podrá cumplir con la producción de café por las afectaciones que le ha acarreado el cambio climático, la cosecha nacional del grano podría tener un repunte en sus ventas, indicó el empresario cafetalero Mario Zepahua García.Señaló que lamentablemente el país sudamericano afronta severos problemas por las condiciones del clima, entonces no podrán lograr la cosecha que habían previsto, lo que provocará que el precio del grano se mantenga como hasta ahora.Explicó que esto beneficiará a los productores mexicanos, porque podrán vender su café para consumo interno.Mencionó que es posible que el aromático no dé para su exportación, pero sí habrá para el consumo nacional, pues se tuvo una buena cosecha en el país, mejor que en otros años, aunque no lo suficiente como para vender al exterior.Comentó que aunque esto beneficia al productor, las especulaciones en el precio generan incertidumbre para quienes venden el aromático en taza, por lo que actualmente se analiza modificar los precios en carta.Mencionó que no se puede subir el precio para dejarles margen de ganancia porque ya todo subió, el jitomate, el limón, y muchos otros productos, entonces tienen que hacerlo gradualmente.