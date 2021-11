Esperan vacunar a 10 mil menores de edad, en Coatzacoalcos

Un aproximado de 10 mil menores de edad se espera sean vacunados este lunes y martes en Coatzacoalcos, confirmó el coordinador de las Brigadas Correcaminos, Juan Carlos Atzín Calderón.Debido a que los adolescentes con comorbilidades ya fueron atendidos, la cifra en la jornada actual disminuyó.El biológico a aplicar es Pfizer y los interesados deben presentarse con la documentación necesaria y un padre o tutor al no estar conscientes de sus derechos civiles."Arrancamos en el sur del Estado la vacunación de 15 a 17, arrancamos muy tranquilos y reiteramos que vengan a vacunarse en las dos sedes. Mañana, último día de jornada se activará el domo de Villa Allende", dijo.Mencionó que los rezagados también podrán acudir a esta jornada y entonces se les aplicará la unidosis de Cansino, asimismo a quienes les falte la segunda dosis de AstraZeneca y otros biológicos.El servidor público dijo que hasta el momento no ha habido pormenores con la aplicación de la vacuna, incluso mencionó que los menores se han comportado mejor que los de otras generaciones.De la cuarta ola de COVID-19 que se vislumbra en todo el mundo, Atzín Calderón reiteró que es necesario continuar vacunándose y cerrando los esquemas, pues en razón de esto tendrán el sistema inmunológico más fortalecido."Con la aplicación de las dos vacunas se tiene un sistema inmunológico más fortalecido, no sólo por la cuarta ola, sino también porque viene la época invernal y debemos estar fortalecidos. También es importante aplicarse la de la influenza para reforzarnos lo más posible", señaló.