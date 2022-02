Esposas tienen derecho a una compensación tras la separación o divorcio: IMM Córdoba

Cuando hay una separación o divorcio, el cónyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos debe ser compensado hasta con el 50 por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio, no es un "favor" que le hace su ex pareja, es una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) y que, si aplica, pero pocas mujeres conocen este derecho, señaló personal del Instituto Municipal de la Mujer Cordobesa.En este sentido explican que quienes tengan dudas respecto al tema pueden a acercarse a la oficina ubicada en la calle 5 entre avenidas 5 y 7 en el centro de la ciudad.Reconocen que las mujeres siguen sufriendo todo tipo de violencia, no sólo física, sino económica o verbal y no importa el estatus social, esto es en todos los niveles."La mujer tiene derecho a una pensión porque estuvo al cuidado de sus hijos, de su hogar y de su pareja, estuvo trabajando y al separarse sus ex parejas no les quieren apoyar económicamente".Enfatizó que es un deber asistencial que se deriva del desequilibrio económico de uno de los cónyuges en virtud de que a la conclusión del vínculo matrimonial existen una incapacidad para hacerse de medios propios suficientes para cubrir sus necesidades.