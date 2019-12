La iglesia no cesa en su trabajo por aportar algo a la construcción de la paz y que la violencia disminuya, pero también se hace la labor para que la vida sea respetada en cualquier momento de la existencia de cada ser humano, indicó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.



"Nuestra iglesia viene animando a la comunidad cristiana a prever, educar y nosotros buscamos seguir evangelizando. Seguimos colaborando como iglesia en México en todo aquello que contribuya a la paz, no nos oponemos a todo aquello que contribuya al desarrollo integral".



Dijo que enhorabuena que se efectúen acciones que ayudan a la reconciliación y paz verdadera. "Tenemos la mejor disposición de todo aquello que contribuye al bienestar y favorece la seguridad y la paz".



Añadió que en esta Navidad los cristianos no deben perder la esperanza de que las cosas serán mejores, jamás deben caer en la desesperanza, pero el trabajo debe ser de manera conjunta para poder reconstruir el tejido social.