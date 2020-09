Esta noche, habrá operativo en Córdoba para evitar aglomeraciones

Comercio, Policía Municipal, Protección Civil y Salud realizarán esta noche un recorrido por la ciudad a fin de verificar que no haya fiestas ni aglomeraciones en salones de fiesta y restaurantes por la contingencia de COVID-19, informó el coordinador de Salud, Israel Lara Gutiérrez.



Llamó a la población a no bajar la guardia, pues el municipio sigue en semáforo epidemiológico naranja.



Dijo que de bajar la guardia, Córdoba podría regresar a semáforo epidemiológico rojo y hasta podría haber rebrote, por ello es necesario que la gente se cuide pues también la ciudad sólo cuenta con dos hospitales con pocas camas y la atención se va a Orizaba y Río Blanco.



Explicó que habrá personal vigilando en el parque mientras que restaurantes deberán no rebasar la capacidad del 50 por ciento de comensales, de lo contrario serán sancionados.



Asimismo, mencionó que siguen las acciones preventivas para evitar más contagios de COVID-19.