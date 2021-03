Esta semana inicia vacunación de adultos mayores en Xalapa y Veracruz

Este domingo llegan las vacunas anti covid-19 Ptfizer y Sinovac para la inoculación de adultos mayores en 23 ciudades de la entidad, informó el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al puntualizar que estas vacunas se aplicarán esta semana entrante en las demarcaciones más grandes, iniciando en el puerto de Veracruz y Xalapa, pero no en sus conurbaciones.



Durante entrevista, el funcionario federal explicó que para el Puerto de Veracruz habrá más de 60 mil vacunas, pero únicamente se aplicarán a los adultos mayores que pertenezcan a esa demarcación, por lo que dejó en claro que Boca Del Río no está incluido en esta programación.



“Hay medios que están manejando un dato erróneo que pudiera generar duda, hablaban de la conurbación y no, es estrictamente para el puerto de Veracruz, Boca Del Río no se incluye en este momento en el programa inmediato”, expuso.



De igual modo, dijo que para Xalapa se estima la aplicación de más de 50 mil vacunas y de igual modo, no se incluye a las conurbaciones de Emiliano Zapata o Banderilla.



“Los que falten, que no hemos ido o se incluyen ahorita, la única noticia que podemos decir, es como dijo el presidente, esto ocurrirá a más tardar a finales de abril o principios de mayo”.



Y es que, a decir de Manuel Huerta, para principios del mes de mayo, todos los adultos mayores de la entidad deberán están vacúnanos contra covid-19, para posteriormente continuar con el proceso de inoculación al resto de la población.



Dejó en claro que no es necesario que las personas lleguen un día antes para apartar su lugar de aplicación, ya que se inmunizará a todos los adultos mayores que pertenezcan a las 23 ciudades que se encuentran integrados en este plan de vacunación.



Será sólo en las demarcaciones más grandes de estas 23, como Xalapa, Veracruz, entre otros, donde se organizará a la población en orden alfabético para que no acudan todos al mismo tiempo.



“Sólo será por abecedario en las más grandes ciudades, porque en otras es más fácil la organización, la logística e inclusive otros mecanismos para convocar; aquí en las grandes ciudades, por la intensidad de población, tratamos de tener está organización”.



Por ello, exhortó a la población a que no llegue con mucha anticipación ya que los puestos de aplicación permanecerán en horarios suficientes para ser atendidos y los días que se requieran para inocular a todos.



Puntualizó que los adultos mayores deben desayunar como lo hacen de manera habitual y no en ayuno, puesto que al llegar al lugar de vacunación se les hace la prueba para observar si son sujetos a la aplicación, “el 99 por ciento son sujetos a la vacuna, cuando llega alguien con la enfermedad muy reciente, o alteración de sus signos vitales, hay limitaciones que los protocolos de Salud impiden que se aplique”, dijo al agregar que tampoco es necesario que se acompañe al adulto mayor, al menos que sea necesario.



Para finalizar, reiteró que esta misma semana iniciará el proceso de vacunación de esta etapa, iniciando en el puerto de Veracruz y Xalapa.



“El gobernador lo informará, pero es en esta semana la aplicación en las 23 ciudades, se hará una campaña de comunicación donde se informará que día, que letra y en qué lugar se vacunarán”, expresó Manuel Huerta Ladrón de Guevara.