Esta temporada, a las emociones “hay que dejarlas fluir”

La temporada navideña para muchos es de felicidad y de compartir, pero para otros es una época triste que es común y se le conoce como “depresión blanca”, para los especialistas, no se trata de cuadros graves, más bien, estacionales.Un estado de ánimo depresivo se ve influenciado desde la situación ambiental, como la disminución de las temperaturas, relaciones afectivas y factores sociales.Los expertos, recomiendan hacer autorreflexión y dejar fluir las emociones.“Los sentimientos no son malos, las emociones no son malas, hay que dejarlas fluir, las emociones son para ser una acción y si tienes una emoción déjalas salir es como un río", indicó la psicoterapeuta Arely Cazares.Aunque se trata de una depresión estacional, sí se debe poner atención porque también se relacionan con los suicidios.Según datos del INEGI de 2019 a 2021 el número de suicidios incremento hasta en un 15 por ciento, en 2022 de acuerdo con esta misma medición, el mayor número de muertes por suicidio se da en una población de hombres entre 15 y 29 años de edad.“Yo creo que es muy importante ver la relación que tenemos con la soledad, pero hasta qué punto se puede volver un aislamiento totalmente insano de separarme de la gente, de hundirme totalmente en mis pensamientos y si en algún momento hay señales de alerta hay que ir con un especialista".Para la psicoterapeuta, el término de año es un momento de cierre de ciclo, por ello es importante hacer una retrospectiva de lo vivido y realizado.