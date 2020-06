Establece Alcaldía de Tantoyuca protocolos para reinicio de actividades en gimnasios

Tras reunirse autoridades del Municipio de Tantoyuca y propietarios de gimnasios, probablemente, establecimientos podrían reiniciar actividades a partir del lunes, laborando a 50% de su capacidad; quedará prohibida la entrada a los adultos mayores o personas con complicaciones respiratorias, de lo contrario existirán sanciones.



Más de 9 encargados en administrar un gimnasio en la cuidad, se sujetarán a las nuevas disposiciones para poder reiniciar operaciones. Cada establecimiento estuvo cerrado por más de 2 meses y las pérdidas fueron demasiadas, calculando hasta un 70% en bajas económicas.



“Si queremos ofrecer servicio en cada gimnasio, tenemos que tener módulos sanitizantes en cada uno de los accesos, los usuarios deben de respetar todas las indicaciones y el horario de atención será de 8 de la mañana a 10 de la noche, únicamente se nos permite el 50% de la capacidad en cada instalación, se tendrá que determinar rutinas de una hora y media como máximo haciendo uso del cubrebocas en forma obligatoria; nos preocupa el semáforo rojo pero recordemos que los gimnasios aportamos salud, ya que teniendo una actividad física, nuestro sistema inmunológico se refuerza”, explicó un entrenador.



En cuestión del uso del cubrebocas, el especialista mencionó que la oxigenación es un factor que podría agraviar la condición de cada uno de los usuarios, sin embargo, se va a estudiar una rutina adecuada para un mínimo esfuerzo y una mejor adaptación a través de ejercicios básicos.



Las autoridades que pertenecen al comité de salud exhortaron a cada propietario a no dar acceso a personas adultos mayores o con una morbilidad que ponga en riesgo su salud en temporada de Coronavirus; cada usuario, al ingresar a un gimnasio no deberá usar accesorios ni el celular durante el ejercicio, se tendrá que respetar el distanciamiento de más de un metro y medio, usar cubrebocas y caretas para todos los que se encuentran al interior del establecimiento, no obstante, si algún usuario presentara complicaciones de salud deberá retirarse de manera inmediata.



“Cada uno de los gerentes deberá instalar aditamentos para protección de salud ante Coronavirus, también debemos limpiar los aparatos y sanitizar el área de ejercicio, no debemos de permitir que la población evada las reglas, de lo contrario nos advirtieron sanciones; no vamos a desacatar ninguna indicación, ya tuvimos muchas pérdidas, la mayoría lleva cerrado más de 2 meses, tenemos bajas superiores a un 70% en realidad queremos aperturar el lunes, siempre y cuando logremos todas las medidas y calificar en una previa supervisión”, explicó un gerente de gimnasio.



Cada uno de los propietarios está programando hacer una inversión superior a los diez mil pesos para adecuar cada sitio y lograr ofrecer atención en la siguiente semana, aplicando adecuaciones.