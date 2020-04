Establece Consejo de la Judicatura montos máximos para ejecución de obras

Para este año, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz aprobó los montos máximos y límites de operación para la contratación y ejecución de obra pública y servicios relacionados con ellas, mediante adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública



Así, durante este año, la obra pública estimada en el Poder Judicial por un monto de 4 millones 467 mil 660.65 pesos será por adjudicación directa; por un monto de 4 millones 467 mil 660.66 pesos hasta 13 millones 903 mil 430.73 pesos será por invitación a cuando menos tres personas; y superior a los 13 millones 903 mil 430.73 será por licitación pública.



Los Consejeros establecieron los montos en pesos y número de Unidades de Medida y Actualización, a efecto de considerar cualquier contingencia inflacionaria; y se garantizarán las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.



En aquellas obras o servicios relacionados con ellas, cuyo monto no supere la cantidad de 1,568 U.M.A. diaria vigente (136 mil 227.84 pesos) podrán fincarse a través de órdenes de servicio, las cuales constarán por escrito.



En cualquier caso se deberá garantizar a la institución, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.



En los casos de adjudicación directa de contratos de obra pública, se podrá utilizar el procedimiento de cotización para determinar el costo de trabajos. Todos los montos se consideran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.



Asimismo, los mantenimientos de inmuebles que no incrementen el valor del bien cuyo monto no supere la cantidad de 1,568 U.M.A. diaria vigente, podrán fincarse a través de órdenes de servicio y aplicados a la partida de gastos no capitalizables.



Y cuando los montos rebasen la cantidad de 1,568 U.M.A. diaria vigente, serán autorizados por el Consejo de la Judicatura. Para los efectos de la contratación, cada mantenimiento deberá considerarse individualmente a fin de determinar si queda comprendido dentro del monto máximo mencionado.