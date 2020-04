Establecen nuevas fechas para Examen de Conocimiento de aspirantes a Fiscal “A” de la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) decidió ampliar el plazo para aplicar el examen de conocimientos a los aspirantes a Fiscal Categoría “A”.



De acuerdo a la Convocatoria para el Proceso de Reclutamiento, Selección, Evaluación e Ingreso, este lunes concluye la Evaluación de Control y Confianza para los aspirantes, proceso que inició el pasado 18 de febrero, pero se estuvo realizando de manera paulatina como medida preventiva.



Mientras que la aplicación del examen de conocimientos se contemplaba para el jueves de esta semana en ese mismo día.



Sin embargo, ante la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19 y la campaña nacional de “sana distancia”, la FGE decidió ampliar el plazo para la aplicación del examen de conocimientos.



Ahora será el 16, 17 y 20 de este mes para evitar la conglomeración masiva de aspirantes y la transmisión del virus. Es esos tres días, el examen de aplicará a los primeros 40 aspirantes que ya acreditaron la Evaluación de Control y Confianza.



Mientras que la siguiente semana, cuyos días se definirán posteriormente, se aplicará al segundo grupo de aspirantes que acrediten la Evaluación de Control y Confianza.



Cabe recordar que la FGE oferta 100 plazas con un ingreso mensual neto de 25 mil pesos y para ello, entre los requisitos que se deben cubrir figuran, ser ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser de notoria buena conducta (comprobable mediante constancia actualizada y certificada, expedida por el jefe de manzana del Ayuntamiento de su localidad); tener cuando menos 25 años de edad y contar con Titulo de Licenciatura en Derecho y Cédula Profesional, ambos expedidos por autoridad competente, y con un promedio mínimo de 8.



También contar con experiencia profesional de, por lo menos, 3 años. (comprobable mediante constancia laboral); no contar con antecedentes negativos tanto en el Registro Estatal de Personal como en el Registro Nacional de Personal; no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; no hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.



No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables; no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso; y no ser ministro de culto religioso.



La Convocatoria señala que el Curso de Formación Inicial se impartirá a partir del 4 de mayo de 2020 con una carga horaria mínima de 790 horas.



Y los resultados se publicarán en el portal de Internet de la FGE, a partir del mes de octubre de este año.