Establecen reglamento para conservar Biblioteca del Poder Judicial Veracruz, en Xalapa

Para conservar el acervo cultural de la Biblioteca “Fernando de Jesús Corona y Arpide” del Poder Judicial de Veracruz, el Consejo de la Judicatura estableció sanciones para los usuarios que dañen, pierdan o no devuelvan el material bibliográfico que usen.La Biblioteca tiene como objetivo principal ofrecer instrumentos que coadyuven con las actividades de investigación académica, de docencia, técnica y administrativa, por lo que resulta de gran importancia establecer la forma de organización, ingreso, registro, consulta, préstamo y devolución del acervo bibliográfico.Con base en lo anterior, se elaboró el Reglamento Interior de la Biblioteca:Los préstamos externos de los materiales de consulta son personales e intransferibles; quien realice la solicitud del préstamo es el responsable del buen trato y devolución del material de consulta.Se recuerda a los usuarios que todo material de la Biblioteca debe solicitarse, registrarse y devolverse. Quien intente llevarse un material sin registrarlo debidamente, sea estudiante, trabajador o funcionario, perderá todo derecho a los servicios bibliotecarios.Asimismo, la Dirección de Control y Estadística del Consejo de la Judicatura realizará acciones para que las instancias legales correspondientes determinen las responsabilidades a que haya lugar para quien incumpla con las normas.Cuando el material bibliográfico en calidad de préstamo a domicilio sea devuelto posterior a la fecha establecida, se podrá suspender este servicio al usuario responsable por un lapso igual al que demoró en devolver el material documental y en caso de ser reincidente se suspenderá de manera definitiva el servicio de préstamo al usuario.La pérdida de un libro debe reportarse inmediatamente y el usuario deberá reemplazar el material extraviado en un plazo no mayor de 15 días; también el material se deberá reemplazar cuando, por descuido o de manera intencional, se arranquen o rasguen hojas, se provoquen manchas de líquidos, alimentos u otros, y/o rayen o pinten páginas.Si no es posible la reposición del material de consulta, el usuario entregará otro del mismo tema o valor que determine la Dirección.Finalmente, se suspenderá al usuario todo servicio de la Biblioteca por un plazo de 6 meses cuando deterioren los materiales de consulta o de las instalaciones de la Biblioteca; así como al momento que sustraigan materiales de consulta sin autorización del personal de la Biblioteca;y, en caso de reincidencia, el servicio le será suspendido de forma definitiva.