Estadio Xalapeño, abandonado, desperdiciado y mal usado

El Estadio Xalapeño, “ícono del urbanismo de la Capital de Veracruz” e inmueble único a nivel nacional, está abandonado, desperdiciado y se usa para eventos que no tienen que ver con el deporte, recriminó el cronista de la ciudad, Vicente Espino Jara.Durante la presentación editorial de “Estadio Xalapeño, patrimonio cultural y artístico de la ciudad”, durante la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Xalapa, Espino Jara advirtió que, en los últimos años, al querer ingresar al espacio deportivo, se encuentran con una serie de restricciones que no tienen lógica, sentido de protección, conservación o cuidado.“Al contrario vemos un inmueble en abandono, vemos con preocupación que cada vez que pasamos por el Estadio, tiene rayones, maltratos, destrucción y que el interior como la pista y todo lo demás, se deteriora ante la falta de mantenimiento y uso”, criticó.Además, el Cronista reprochó que en próximas semanas se contempla en este sitio un espectáculo sindical.“Me parece que el Estadio no está construido para eso, no es esa la finalidad que tiene. El Estadio es parte vital y necesitamos la capacidad ciudadana, organizarnos y decirle a la autoridad lo que no nos gusta, tenemos el compromiso de impulsar una política pública para que el Estadio dure otros 97 años”.Espino Jara destacó que este sitio todavía tiene condiciones idóneas para el atletismo nacional.“(Sabemos que) se ha desperdiciado, que se subutilizan para satisfacer otras necesidades que no son para las que fue creado, hoy necesitamos trabajar para que el Estadio esté al servicio del pueblo veracruzano”, dijo.Por otra parte, durante la presentación en el patio central del Colegio Preparatoriano, se destacó la historia del Estadio Xalapeño, por el cual que “el 15 de mayo de 1922, se inauguró la primera etapa del Stadium y tres años después, el 20 de septiembre de 1925, formalmente la obra civil”.“El interés de que esta publicación este circulando en Xalapa es decisión del presidente municipal de Xalapa, de forma gratuita para todas las personas, de recuperar el imaginario de nuestras familias, de nosotros mismos, el valor y el honor que significa tener en esta ciudad un inmueble de las características del estadio, que lo hacen único por la temporalidad, por el amor de quienes lo edificaron pensaron y materializaron”, dijo Espino Jara.Durante la plática se abordó las experiencias que han nutrido a este recinto, se recordó las tardes de gimnasia, eventos donde se coronaban a los reyes del Carnaval de Xalapa y eventos políticos.Personas de la tercera edad revivieron sus anécdotas, cómo antes el Estadio no tenía puertas y su pista era de gravilla.“Hoy a más de 90 años es ícono del urbanismo de la capital de Veracruz, patrimonio del pueblo veracruzano, sabemos que es un inmueble único a nivel nacional y somos nosotros los poseedores de ese inmueble”.Su constructor fue Modesto Rolland, quien 20 años después edificó con una estructura similar la Plaza de Toros México. El Estadio se levantó en un tiempo récord de 2 meses y 16 días.Ha sido escenario y referente mundial, con deportistas como el xalpeño Sergio Guiot Bouchez, los cubanos Juan Alberto Juantorena. En el año 2014, fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También alberga la película “Carnaval en el trópico”, así como la visita de Pedro Infante para el Carnaval de Xalapa.