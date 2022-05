Estado debe manejar servicios, plantea Cuitláhuac; privatizar impide atender problemas

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, expresó que es necesario terminar con los esquemas privatizadores de servicios como agua potable y que se devuelva su operación a la administración pública.El mandatario afirmó que concesionar el suministro del agua ha sido una decisión errónea y equivocada, ya que se deja a los Gobiernos sin poder de decisión y los reclamos van contra los alcaldes, no contra las empresas operadoras.“Surge una cuestión de la que todos debemos hacer consciencia: los esquemas de privatizar el agua, o de alejarlo a través de entes semiautónomos de las decisiones del Alcalde, han sido erróneas, equivocadas, todos esos esquemas, porque no van y le reclaman a CMAS ni al Grupo MAS, no, van y le reclaman al Alcalde y luego el Alcalde dice: ‘me quitaron de mis manos a la empresa que trabaja el tema del agua’”, dijo al ser cuestionado sobre la estrategia para remediar la falta de agua en Xalapa y otros municipios.García Jiménez hizo un llamado a que estos sistemas de privatización ya no se repitan, porque quitan poder de decisión y responsabilidades a los gobiernos para atender problemas.“Entonces creo que es momento de que la sociedad haga una reflexión sobre que estos esquemas de privatización ya no se repitan, nos quitan poder de decisión, nos quitan responsabilidades para atender las problemáticas y por más que esforcemos de nuestra parte pues está un órgano autónomo o una empresa concesionada que incluso decide y hace como quiere”.“Yo creo que ya tenemos que romper con esos esquemas y el Estado tiene que regresar a sus atribuciones originales porque si es su responsabilidad, permitámosle que tenga todo en sus manos para resolver los asuntos, es importante porque todavía siguen aplaudiendo esos esquemas, siguen todavía aplaudiendo esos esquemas”, dijo.El Gobernador se refirió incluso al Acuario de Veracruz, que estaba hasta hace unas semanas en manos de particulares pero las ganancias e ingresos no se reportaban, por lo que no había transparencia en el uso de los recursos que recibían.“Recientemente en un medio, (...) se lanzó a aplaudir el tema del Acuario, de que no, que es mejor que esté en manos privadas, se les olvidó que se les murió un manatí, que hicieron una fiesta adentro”.“¿Qué no era del Gobierno (el recinto)? ¿Qué no se metió dinero de todos ahí? ¿O ya se nos olvidó? ¿Por qué lo tiene que tener un privado y por qué las ganancias no las reportan para todos, o dónde están las ganancias? El mismo medio decía que obtuvieron 40 millones de pesos de ganancias y nunca se preguntan dónde quedaron si es un bien público”, dijo.Asimismo, ante la escasez de agua en Xalapa y las quejas constantes de ciudadanos por no contar con el servicio por días, el Gobernador defendió que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil atiende las demandas."Él lo está atendiendo y va a salir adelante porque le tengo confianza, el pueblo de Xalapa le tuvo confianza. Él está actuando al lado del pueblo de Xalapa, es honesto y le sabe al tema de gobernar Xalapa porque es la segunda vez", dijo.García Jiménez agregó que ya le ofreció todo el apoyo de su Gobierno no sólo con el abastecimiento del agua, sino de otros proyectos de infraestructura vial para mejorar la movilidad en la Capital, el cual se anunciará formalmente en breve.Reiteró en ese sentido, que el intervención de la avenida Lázaro Cárdenas tendrá que hacerse en un sólo plan desde Banderilla hasta Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata.El titular del Ejecutivo sostuvo la estrecha comunicación que tiene con Ahued Bardahuil porque permite analizar de qué manera se puede beneficiar a la ciudad en estos y otros temas."A la población de Xalapa le pedimos que sea paciente, estamos en esta nueva etapa, vamos a atender durante estos tres años o 2 años y medio que me quedan a mí y vamos a ir atendiendo varias damandas", prometió.