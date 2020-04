Estado Mexicano debe privilegiar y proteger el empleo: Abogado

En medio de las medidas de confinamiento en casa, el Estado Mexicano no invierte en programas de protección al empleo, observó el abogado Fidel Ordóñez Solana.



Lo anterior, aun cuando otros países trazaron proyectos de inversión, México omitió dicho esquema.



"Toda la gente tiene derecho a poder trabajar gratuitamente y apoyar a la gente que se va a quedar sin empleo pero eso no nos va solucionar el problema, el problema tiene que nacer de una política que nos represente y que nos permita, que no se expongan los empleos" citó.



Admitió que la actual condición económica afecta a los pequeños y grandes comerciantes, aunque de una u otra manera los trabajadores tienen derechos laborales.



"Lo que debemos prevalecer es que el trabajo no se pierda, es importante que alcemos la voz para que no se pierdan las fuentes laborales", puntualizó el litigante.



Y es que dijo que los posibles despidos y las consecuentes demandas laborales, resultarán en vano si no existe una fuente de ingresos por la cual pelear.



"De nada nos servirá el demandarnos los unos a los otros, si no vamos a tener una fuente económica de la cual poder pelear" afirmó.



Advirtió que la estimación de la Unión Internacional Laboral prevé un alcance de 192 millones de desempleos en todo el mundo derivado del COVID-19.



"Y sustancialmente debemos procurar que el Estado Mexicano ayude y apoye para que no exista esta cantidad de despido que proporcionalmente nos pudiera tocar", concluyó.