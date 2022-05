Estado no tenía decisión en el acuario, mandaban los particulares: Cuitláhuac García

El titular del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, cuestionó que pese a que el Acuario de Veracruz es patrimonio del "Estado y el pueblo", su administración no tenga el poder de decidir sobre la operación del sitio, pues está en manos de un consejo donde la mayoría de miembros pertenecen a la iniciativa privada."Somos parte y no somos parte, valga esta contradicción, porque supuestamente es un bien del Estado, hay un consejo y lo administran particulares y cuando se va y se piden informes se hace votación y siempre pierde la parte gubernamental. Somos parte, pero nomás como de mirones", comentó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.Y es que recordó que el procedimiento en contra del acuario de Veracruz para clausurarlo, la mañana de este miércoles, derivó de una queja en la que señalaron que se estaban realizando fiestas al interior del establecimiento, lo que podía afectar a las especies que alberga; por lo que la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), como instancia supervisora, realizó una inspección en enero de este año y ese procedimiento administrativo fue confirmado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV)."Pero se entró en un proceso judicial porque había como que una disputa interna, ya después nos enteramos que era una disputa por el delfinario que está ahí, era sobre quién iba a tomar los delfines… en fin. Una situación ahí, pero no está en nuestras manos, hay un esquema de estos esquemas privatizadores que no permite al Estado ni tener datos de lo que ahí se decide", lamentó.Mientras esté clausurado, explicó, la Procuraduría de Medio Ambiente se hará cargo de las especies que están en ese espacio. "Cuando entra la PMA, ellos atienden eso de inmediato".García Jiménez insistió que cuando la representación del Ejecutivo plantea una propuesta, la votación siempre va en contra, "gana la parte privada y ya, no se mueve nada".Pero ahora que el juez federal niega el amparo al Acuario de Veracruz contra ese procedimiento administrativo, apuntó el mandatario, aprovechará para revisar cómo está la situación administrativa para ver cómo mejorar el funcionamiento."Nosotros deseamos que los visitantes del acuario, como cualquier otro turista, no sea solamente de momento, o sea que voy al Puerto Veracruz pago mi boleto del acuario, entro, lo visito y por las mismas me voy, me regreso, no, no queremos eso sino que sea un pretexto el acuario para que el visitante se quede a consumir y a descansar, disfrute de lo que le ofrece Veracruz", detalló el Gobernador.Es así que planteó "ligar" este atractivo turístico del puerto jarocho con los hoteles y restaurantes, donde por consumir o pernoctar una noche cuando menos, se le pueda dar un descuento de hasta 50 por ciento en la entrada."Y entonces logras este objetivo de que exista una mayor derrama económica, no solamente el pago de la entrada del acuario, sino porque se le podría hacer un descuento en el pago; un descuento al turista porque se quedó una noche en un hotel, entonces, digamos, 50, 60, 100 pesos de descuento, pero está haciendo una derrama de mil pesos en el hotel. Entonces estamos buscando esa manera", planteó.Para lograr esto, reconoció, es necesario dialogar con los administradores del espacio acuático, porque son ellos quienes tienen el poder de decisión mayoritaria."Lo vamos a plantear, pero como decía, tenemos que tener un esquema donde nuestras decisiones influyan al interior de la organización, porque estamos ajenos; no obstante, es un patrimonio del Estado, quiere decir del pueblo", reafirmó el Gobernador.