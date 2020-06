Estado tendrá semáforo “naranja”, pero algunos municipios seguirán en “rojo”

Desde el próximo lunes el estado de Veracruz pasa al semáforo Covid “Naranja”, pero algunos municipios como Veracruz puerto, Coatzacoalcos y Poza Rica se mantienen en “Rojo” de acuerdo al semáforo regional.



Esto, derivado del número de contactos, así como su capacidad hospitalaria, informaron las autoridades de Salud en el estado.



“A nivel nacional nuestro estado va a cambiar a partir del lunes a color naranja; pero ojo, esto no significa que no estemos en riesgo. Es importante decirles que las regiones en las que se encuentran los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y la ciudad de Poza Rica, continúan en color rojo, dado el alto índice de contagios, así como las zonas conurbadas de estas localidades”, puntualizaron.



Durante el mensaje diario de información a los veracruzanos, se aclaró que se mantienen en coordinación con la autoridad sanitaria federal y de acuerdo al desarrollo de la pandemia, se determinó el cambio de color.



En este sentido, fueron claros al señalar que en territorio estatal se deben mantener las indicaciones de permanecer en casa, así como la sana distancia, el lavado de manos, el utilizar cubre boca, gel, así como evitar reuniones masivas.



“Hemos realizado las estrategias para la protección de la salud de las familias veracruzanas; por eso esta vez en que nos marcan en color naranja, igualmente fortaleceremos las acciones para lograr que a nivel estatal, las regiones que siguen en rojo, bajen a naranja y hasta alcanzar el nivel mínimo de contagios”, destacaron.



Y es que se señaló que el color del semáforo “Naranja”, no significa que el peligro o riesgo ya pasó, por el contrario, está latente y con la posibilidad de regresar a rojo si se disparan los contagios.



“Lo mejor es no confiarse, por eso no se expongan al contagio; porque el color naranja puede cambiar a rojo nuevamente si no se siguen las medidas que hemos venido repitiendo durante estos últimos meses, como la sana distancia, higiene continua de manos y cara, así como el quedarse en casa si no es necesario salir”, insistieron.



Dejaron en claro que en territorio estatal se cuenta con los espacios de atención a pacientes de COVID-19, por medio de los CAME C-19 que están preparados para operar en el momento que se requieran.



“Recuerden, que es la capacidad hospitalaria la que al final, define el color de las regiones; y tomando en cuenta que estamos en la parte alta de la curva de contagios, es que tenemos la estrategia de los CAME C-19, cuyas instalaciones están completamente listas para recibir a pacientes en cuanto sea necesario”.



Finalmente, se reiteró el llamado a la población de todo el estado a permanecer atenta a la información oficial sobre la pandemia, así como permanecer en casa si no tienen la necesidad de salir, además de aplicar todas las medidas preventivas contra el Coronavirus.