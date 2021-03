Estados son libres para decidir sobre regreso a clases: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las 32 entidades federativas son libres de decidir cuándo retomar las clases presenciales pero desde el Gobierno Federal se invita a que estas actividades se retomen hasta que los docentes y adultos mayores estén vacunados contra COVID-19.



“Hay libertad pero cada quien debe asumir su responsabilidad, no podemos regresar a clases presenciales si no tenemos vacunados a los maestros, al personal educativo y también a los adultos mayores. Cuando menos para el regreso a clases se requiere de la vacunación de maestros, de personal educativo y de los adultos mayores, eso nos daría una garantía de protección ante la pandemia y de todas maneras habrá que hacerlo con cuidado”, dijo el mandatario.



El Mandatario enfatizó que esto no significa ningún tipo de prohibición, puesto que cada Gobierno Estatal puede decidir al respecto, incluso en los colegios privados, resaltó que la instrucción que dio a la Secretaría de Educación Pública es que se respete la decisión de padres de familia, maestros y directivos de escuelas.



“No estoy prohibiendo, cada gobierno puede tomar sus decisiones. Nosotros lo que pensamos es; a ver en el caso de Campeche, ya prácticamente todos los profesores están vacunados, falta porcentaje pequeño de doble dosis, debe faltar 20%, si en Campeche vacunamos a adultos mayores, ya vamos a poder reiniciar clases presenciales, eso lo estamos analizando, para ver si de estas vacunas atendemos a los adultos de Campeche porque no es mucha la población”.