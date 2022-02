Estados Unidos enviará 3 mil soldados a Europa ante tensión en conflicto Rusia-Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará unos 2 mil efectivos de Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia y Alemania en los próximos días y trasladará unos mil efectivos de Alemania a Rumania, dijo un alto funcionario el miércoles.Biden ha dicho que no enviará soldados a Ucrania a combatir una eventual incursión rusa, aunque Estados Unidos está enviando armas a Ucrania para que se defienda.Las conversaciones con Rusia acerca de la acumulación de tropas y armamento en la frontera ucraniana están estancadas, al tiempo que crecen los temores en Europa de que el presidente ruso Vladimir Putin se apresta a invadir Ucrania. Países más pequeños miembros de la OTAN sobre el flanco oriental de la alianza temen que lo mismo les sucedería a ellos, aunque Rusia ha dicho que no tiene intenciones de iniciar un conflicto y está dispuesta a continuar las gestiones diplomáticas.El funcionario habló bajo la condición de anonimato por tratarse de movimientos militares aún no anunciados.Por su parte, el diario El País publicó el miércoles dos documentos que supuestamente son respuestas escritas de Estados Unidos y la OTAN la semana pasada a propuestas rusas para un nuevo dispositivo de seguridad en Europa. No se pudo contactar a funcionarios estadounidenses para confirmar la autenticidad de uno de los documentos.En cuanto al segundo documento, la OTAN dijo que nunca hace declaraciones sobre “presuntas filtraciones”. Pero el texto refleja declaraciones a la prensa del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cuando explicó la posición de la alianza militar sobre los reclamos rusos.El documento estadounidense, rotulado como un non paper confidencial, dice que Estados Unidos estaría dispuesto a discutir en consulta con sus socios de las OTAN “un mecanismo de trasparencia para confirmar la ausencia de misiles crucero Tomahawk en sitios Aegis Basado en Tierra en Rumania y Polonia”.Eso sucedería bajo la condición de que Rusia “ofrezca medidas recíprocas de trasparencia en dos bases de lanzamiento en tierra de misiles elegidas por nosotros en Rusia”.Aegis es un sistema de defensa contra misiles de alcance corto o intermedio. Pero Rusia ha dicho en el pasado que Estados Unidos podría atacar con misiles Tomahawk de alcance intermedio desde sitios Aegis Basados en Tierra. El documento estadounidense dice que Washington debería consultar la posible oferta con sus aliados de la OTAN, en particular con Rumania y Polonia.El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a hacer declaraciones sobre los documentos filtrados y se limitó a decir que “nosotros no difundimos nada”. En declaraciones a la agencia noticiosa estatal RIA Novosti, el Ministerio del Exterior ruso también se negó a confirmar o negar la autenticidad de los documentos publicados por El País.