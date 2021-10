Estados Unidos “no conoce” el proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que las autoridades de su país no conocen el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que apenas visita la zona para estudiar el plan del actual Gobierno de México.“La realidad es que no se sabe mucho de este proyecto”, dijo en conferencia de prensa desde Coatzacoalcos junto al gobernador Cuitláhuac García y al director del mismo Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo.Salazar explicó que aunque el mismo mandatario veracruzano le podría hablar por dos días del proyecto, en los Estados Unidos esto es desconocido para senadores y hasta para el presidente Joe Biden.“Había oído algo yo que había un proyecto pero no lo conocía, entonces si yo no lo conozco, ¿cómo lo va a conocer el pueblo americano?”, dijo.No obstante, el Embajador destacó que se pueden “imaginar muchas cosas” con sólo el nombre del proyecto, con la ruta de ferrocarril y carretera que se plantea para conectar al Golfo de México con el Océano Pacífico y con los beneficios que implicaría para Estados Unidos.“Se pueden imaginar estas cosas, pero todavía no tengo posición porque todavía lo estamos estudiando”, reiteró.