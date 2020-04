Estados Unidos supera a Italia con 20 mil muertes por Covid-19

Washington.- Estados Unidos superó este sábado a Italia como el país con más fallecidos en el mundo por el coronavirus, con más de 20 mil, y registra además ya más de medio millón de contagiados, pese a lo cual el presidente Donald Trump contempla ya una paulatina reapertura de la economía que podría iniciarse a comienzos de mayo.



Hacia las 21:00, hora local de este sábado, Estados Unidos reportaba ya 20 mil 71 muertos y unos 520 mil contagiados, según datos de la Universidad de Johns Hopkins.



De esa forma, EU se ubica como foco central de la pandemia global tanto por muertes como por casos por delante de Italia, donde han fallecido 19 mil 468 personas y hay 152 mil 271 personas contagiadas; y España, con 16 mil 353 fallecidos y 161 mil 852 positivos.



Mientras en estos dos países europeos parece confirmarse la ralentización en ritmo de contagios y fallecimientos, en EU los expertos vaticinan que sigan al alza ya que se considera que aún no se ha llegado al pico.



El epicentro del brote del país es Nueva York, con más de 8 mil fallecidos, aunque ya hay casos confirmados de coronavirus en los 50 estados del país.



El estado Wyoming, en el oeste del país, es el único en el que no se ha registrado aún una muerte por el virus.

Estados Unidos cuenta por ahora con uno de cada tres infectados y un 20% de los fallecidos en todo el mundo, de acuerdo con la última actualización de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que situó la cifra global de contagios en 1.61 millones y las muertes en alrededor de 100 mil.



Las curvas de incidencia de la pandemia muestran estabilización en Europa y Asia, donde surgió el brote, pero no en América, donde la epidemia sigue una tendencia ascendente, de acuerdo con la OMS.