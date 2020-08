Estados Unidos supera los 5 millones de contagios por coronavirus

Estados Unidos superó este domingo la barrera de los 5 millones de contagios por coronavirus, según el recuento en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins, además de registrar más de 162 mil muertes.



La primera potencia mundial, que llegó a 5 millones 603 casos y 162 mil 430 muertes en la mañana del domingo, es por lejos el país más afectado en términos absolutos en el mundo.



La línea de los 4 millones de contagios se había alcanzado hace poco más de dos semanas.



El presidente Donald Trump anunció el sábado la firma de órdenes ejecutivas para dar alivio económico a los estadounidenses, que buscan evitar desalojos de sus viviendas por falta de pago de arrendamiento, y otorgar ayuda adicional a los desempleados afectados por las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia.



Trump promulgó estos decretos ante la falta de un acuerdo en el Congreso.

"Nunca debimos llegar a ese punto. Ningún otro país en el mundo ha sido tan afectado como nosotros", denunció de su lado el demócrata Joe Biden, fustigando la inacción de Trump, a quien busca vencer en la elección presidencial de noviembre. "No quería tener que lidiar con esta pandemia, así que dejó de intentarlo. No hizo su trabajo".



Las cifras de contagios empezaron a aumentar considerablemente a partir de junio en Estados Unidos, que registró más de 70 mil nuevos casos diarios a mediados de julio.



Sin embargo, las clases presenciales en las escuelas comenzaron en varios estados del país, incluso en aquellos donde el coronavirus sigue circulando de manera activa. Y se han tenido que imponer cuarentenas después de que han aparecido casos entre los estudiantes.



El número de muertos también aumenta, con más de mil muertes diarias en las últimas dos semanas. Sin embargo, el número de fallecimientos no se disparó en forma exponencial como temían algunos expertos.