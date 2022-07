Estafan con falsas licitaciones de CONAGUA en Veracruz; alertan a empresas

La Comisión Nacional de Agua (Conagua), hace un llamado a las cámaras de empresarios de la construcción y la prestación de servicios de Veracruz para no realizar ningún tipo de pago o depósito bancario, ni participar en falsos procesos licitatorios promovidos por personas que se presentan como supuestos integrantes de esta institución federal.Esta Comisión no cuenta con intermediarios en ninguna de sus direcciones locales u organismos de cuenca en todo el país, así como tampoco en sus oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, por lo que se hace un llamado a no dejarse sorprender y a denunciar cualquier intento de fraude.En este sentido, es preciso aclarar que el Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC) de Conagua, no ha emitido de manera particular invitaciones por medio de correo electrónico, ni por ningún otro canal que no sean los reconocidos de forma oficial para este tipo de procesos administrativos.De igual manera, se informa que se ha identificado a un individuo quien se ostenta como personal de Conagua utilizando incluso papelería oficial, con nombres y firmas de funcionarios en activo, pertenecientes al Organismo de la dependencia federal, en Veracruz.Ante el interés de participar en procesos licitatorios, se informa que todas las licitaciones del Gobierno de México están disponibles de forma gratuita en Compranet, por lo que se hace un llamado a consultar únicamente los medios oficiales, como son los sitios web certificados, verificar la autenticidad de estos o acudir directamente a las oficinas gubernamentales para aclarar dudas.En estricto apego a los principios que ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Conagua está plenamente comprometida con la transparencia y el combate frontal a la corrupción, lo cual permitirá consolidar una adecuada gestión de los recursos hídricos, en favor de la población.