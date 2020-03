Estafan falsos representantes de Patrimonio del Estado a pobladores de Rafael Delgado

Falsos promotores de Patrimonio del Estado visitan a ciudadanos de este municipio, a quienes estafan pidiendo dinero a cambio de presuntamente regularizar sus predios.



La alcaldesa de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos, alertó a los ciudadanos a no dejarse engañar por personas que se dicen trabajar en Patrimonio del Estado, con la promesa de regularizar sus predios y hacerlos partícipes de los apoyos del Gobierno.



Ciudadanos han acudido a solicitar información, debido a que un grupo de individuos les pide diversas cantidades económicas para iniciar los trámites, pero todo lo que ofrecen es mentira.



Dichas personas afirman que van de parte del Ayuntamiento, pero en Rafael Delgado por el momento no se tiene ningún programa de regularización de predios, aunque sí se cuenta con la asesoría jurídica gratuita.



No obstante, ya hay varias denuncias por estafas que van de los 2 mil a los 10 mil pesos, por lo cual se dio parte a Patrimonio del Estado, dependencia que no solicita ninguna cantidad económica para regularizar predios.