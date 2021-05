Estalla huelga de empleados municipales de Atzalan; toman Palacio Municipal

Empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Atzalan se declararon en huelga y tomaron el Palacio Municipal para exigir que sean respetadas las plazas que pertenecen a la organización y exigieron detener la violación a los derechos de los trabajadores.



Esta mañana, aproximadamente a las 7:00 horas los inconformes cerraron los accesos al edificio del Ayuntamiento y colocaron las banderas rojinegras, lo que dejó sin servicios administrativos a la población.



Los quejosos aseguran que el alcalde con licencia, Jose Homero Domínguez, no ha respetado los derechos de los sindicalizados.



Carlos Martínez, secretario general del sindicato de trabajadores municipales, refirió que desde el inicio de la actual administración no se les ha cubierto en tiempo y forma las prestaciones económicas, así como otros beneficios salariales a los que tienen derecho, argumentando el edil problemas financieros heredados de gobiernos anteriores.



Agregó que debido ello, se tomó la decisión de usar este recurso legal y será en las mesas de negociaciones donde se determinará la validez de sus peticiones. Aseguró que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ya tiene conocimiento de este asunto.



“Llevamos tres años sin prestaciones laborales y en las negociaciones sostenidas con Domínguez Landa hubo total cerrazón al diálogo. Literalmente nos dijo: ‘Háganle como quieran; me vale m..’”, concluyó.