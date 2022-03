Estalla huelga en Colegio de Postgraduados; no aceptó 3.5% de incremento salarial

Huelga de más de 900 trabajadores del sindicato STNPCOP, del Colegio Postgraduados de siete Estados del país, entre ellos Veracruz, al no llegar a un acuerdo del 3.5 sobre incrementos que ofreció el Gobierno Federal en la revisión salarial.En Veracruz existen dos campos, uno en Veracruz y el COLPOS Campus Córdoba, donde se instalaron las banderas rojinegras a las 11 de la mañana.La huelga también estalló en los campus de los estados de Campeche, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí y los dos Campus de Montesillos en la Ciudad de México.Advierten que no la quitarán hasta que logren un incremento salarial de acuerdo con la inflación que se tiene en el país.Reconocieron que esta huelga afecta a las investigaciones que se tienen, que van desde estudio de plantas, animales que están adentro para investigación y trabajos por publicar.Expresaron que el Gobierno Federal no quiere darle la importancia a la investigación en México.Explicaron que dentro del COLPOS laboran más de 60 trabajadores entre sindicalizados y de confianza, donde STNPCOP es quien se declara en huelga al no llegar a un acuerdo en la revisión salarial que se llevó a cabo en la Ciudad de México.Lamentaron trabajadores de este Centro de Investigaciones que hayan tenido que llegar a estas medidas. Antes no sucedía esto pero se han visto en este tipo de situación a raíz de la llegada del actual Gobierno, desde el ciclo 19/20, 20/21 y 21/22, apuntaron.