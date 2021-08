Estallan comerciantes de Xalapa, hartos del cierre de calles

Comerciantes y dueños de negocios del Centro de Xalapa estallaron en protesta por el cierre de calles que pretende impedir más contagios de COVID y los cuales se han aplicado por más de una semana por decreto del Gobierno del Estado.



Este miércoles, decidieron marchar hacia la Plaza Lerdo, no obstante, comenzaron a confrontar a autoridades en la esquina de Xalapeños Ilustres y José María Arteaga, donde bloquearon la calle y luego abrieron el paso a vehículos.



En este punto se desvía a automóviles para que no ingresen al primer cuadro de la ciudad.



Los comerciantes cerraron la calle a las 11:15 horas, advirtiendo que el Gobierno terminará por afectar a los estacionamientos que aún sobreviven desde 2020 por las medidas contra la pandemia.



Con pancartas, lonas y coreando algunas consignas, exigieron a las autoridades la apertura inmediata de la circulación por las calles céntricas de Xalapa, reiterando que tienen meses padeciendo las bajas ventas, al tiempo que los gastos y pagos de servicios se mantienen vigentes y constantes.



A los comerciantes del Centro se le sumaron además los de la colonia Revolución y la avenida Atenas Veracruzana.



“No al cierre del Centro”, “no permitas que tu negocio quiebre”, “Queremos trabajar", "Gobierno, apóyenos instalando filtros sanitarios", "No al cierre de negocios en la colonia Revolución y de calles de la Atenas Veracruzana", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las cartulinas.



Si bien los inconformes habían planeado marchar hacia el Centro, se mantuvieron apostados sobre el arroyo vehicular, impidiendo el paso y obligando a los conductores a regresar y tomar vías alternas para continuar su camino hacia otras partes de la Capital.



No obstante, tras unos 20 minutos de cierre, los protestantes decidieron abrir la circulación y permitir que todos los coches pasaran, lo que se mantuvo por espacio de 20 minutos, hasta que llegaron dos elementos de Tránsito y pararon un vehículo oficial cerrando nuevamente el paso.



Esto enardeció a los manifestantes, quienes les ordenaron que quitaran la unidad o la retirarían a la fuerza. Los ánimos se caldearon por unos minutos, mientras se intentaba dialogar para que otra vez se restableciera el paso.



Los uniformados decidieron quitar el vehículo, luego de que los inconformes amargaran con cerrar la avenida 20 de Noviembre, y permitirían la circulación siempre y cuando las personas al interior de los carros portaran cubrebocas.



No obstante, minutos después continuaron su marcha hacia el Centro, por lo que autoridades volvieron a cerrar el paso en Xalapeños Ilustres.