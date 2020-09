Estallan contra CFE, en Veracruz Puerto: cortó servicio a vecinos por deuda de constructora

Habitantes de Colinas de Santa Fe y Jardines de Santa Fe, en la ciudad de Veracruz, bloquearon la carretera Veracruz-Xalapa porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de energía a la mayor parte del fraccionamiento debido a adeudos que dejó la empresa constructora.



Los vecinos afirman que ellos tienen contrato independiente y les han cobrado la luz de manera individual y ahora les quitan el servicio por problemas con una empresa que ya desapareció.



“De plano nos dijeron que no la van a conectar porque el problema era un corte por adeudo el cual ninguno de los que estamos aquí tenemos. Contamos con medidor, nos indican que el adeudo es de la inmobiliaria, nosotros dijimos no tenemos contrato con la inmobiliaria, tenemos contrato con la CFE", dijo Antonio Rodríguez, uno de los afectados.



Además un grupo de afectados se desplegaron hasta las oficinas centrales de CFE, aunque no los atendieron, los enviaron a otras oficinas en las que afirman tienen que hacer largas filas para exponer nuevamente la problemática.



Incluso también acudieron ante la Procuraduría Federal del Consumidor para interponer la queja contra la CFE.



"Todo lo que es Colinas no tienen luz, ni alumbrado público, ni en sus casas, ya tenemos un día sin luz, acaba de pasar quincena, y llenamos los refrigeradores. La inmobiliaria no existe, se ha tratado de contactarse con la inmobiliaria, los del Infonavit, ellos, supongo deben tener ellos el contacto".



Tras 24 horas sin energía eléctrica y aproximadamente 2 horas de bloquear la carretera, les fue reconectado el servicio.