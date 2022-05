Estallan contra Fiscalía por errores durante exhumación en panteón de Xalapa

Colectivos de desaparecidos denunciaron una posible negligencia del personal de Periciales de la Fiscalía General del Estado durante los trabajos de exhumación de una fosa en el panteón Palo Verde de Xalapa.Explicaron que durante los trabajos exhumaron en total 5 cadáveres de una fosa común, en un sitio donde se consideraba que sólo había un cuerpo inhumado, posiblemente de un hombre desaparecido en 2012 de nombre José “N”.Por esta razón, convocaron a los medios de comunicación para exigir a la Fiscalía General aclarar esta situación y hacer las pruebas periciales pertinentes a los otros cadáveres localizados.Además, acusaron que la exhumación de este martes se efectuó sin un trabajo científico, y refieron que la forma en la que se encontraron los cuerpos violentaría la Ley de Salud del Estado y su reglamento respecto al manejo de panteones, ya que ningún cuerpo estaba identificado o clasificado.En entrevista, María Antonieta Muñoz indicó que acudieron este martes a las 6:00 de la mañana con elementos de periciales, con quienes trabajaron hasta las 11:30 horas.“Encontraron 5 cuerpos y se llevaron uno; los otros cuerpos se quedaron aquí. Queríamos que se llevaran todos para hacer las confrontas y los estudios genéticos (…). Dijeron que no había autorización y no sabemos hasta cuándo podemos volver a entrar”, dijo.Por su parte, María Magdalena Calte Hernández comentó que esta situación genera incertidumbre entre las madres y padres de desaparecidos de la zona.“Nos queda la duda, nosotros como mamás, yo a mi hijo tengo 12 años de buscarlo también. A mí me queda la duda de esos cuerpos quiénes son, por qué no tienen ni una identificación. No tienen nada. Yo cómo puedo saber que esos cuerpos no son mi hijo”, cuestionó.Detalló que los restos de uno de los 5 cadáveres estaba en un costal pero no tenía ningún tipo de identificación.Por su parte, la integrante del Colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos”, María Elena Gutiérrez, detalló que cuando se abrió la fosa dieron con 5 cuerpos pero la forma de identificarlos no fue la correcta.“Fiscalía decide hacer un estudio ahí de identificación totalmente ilegal, anticientífico y deciden llevarse un cuerpo nada más para estudios de identificación humana. Los cuatro cuerpos más que se sacaron los vuelven a echar a la fosa, cuando nosotros lo que queremos es identificar quiénes son los que están ahí”.“La Ley de Panteones dice que se tiene que poner en la bolsa en donde van los restos una identificación, una placa, a veces hasta lo hacen en una botella; los 5 cuerpos no tenían nada. A uno con una botella de agua les echaron a los dientes y dicen, ‘ah, sí, sí; se parece al que vinimos a identificar, se llevan a ese cuerpo y a los otros cuatro los vuelven a poner en la fosa”, criticó.Refirió que los restos exhumados serían del 2012, 2013 o 2014, aunque no existe certeza debido al mal trabajo de la Fiscalía.De acuerdo con María Elena Gutiérrez son más de 90 los desaparecidos en la fosa común y recientemente se hizo otra exhumación salieron otros 3 cuerpos.