Estallan contra MORENA; postuló como candidato “no binario” a persona gay

Colectivos y activistas pro derechos de la comunidad LGBT denunciaron que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) usurpó una candidatura que debía ser para una persona “no binaria”, pues se la entregaron a alguien que públicamente es conocido como de preferencia homosexual.



Se trata de Gonzalo Iván Durán Chincoya, quien quedó en la primera posición de la lista a las Diputaciones de Representación Proporcional.



De acuerdo con la activista Jazz Bustamante, MORENA registró como “no binarios” a Durán Chincoya y a su suplente José Alberto Rojas González, siendo el titular un activista conocido por muchos colectivos y ONG del Estado.



Explicó que los “no binarios” son aquellos cuyas identidades de género no encajan entre la variedad de géneros masculino y femenino.



“Al género no binario, también se le conoce como genderqueer. Los genderqueer pueden percibirse o no, como personas pertenecientes total o parcialmente a un género específico, sino que sienten cierta divergencia que les permite asignarse características particulares de determinados géneros, para cumplir sus deseos de identidad”, detalló.



Sobre lo ocurrido con MORENA, la también candidata plurinominal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) —bajo el mismo mecanismo de acciones afirmativas— puntualizó que no quieren "Juanitas jarochas", ya que sería falta de inclusión política, por lo que iniciaron un proceso ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



"No estamos en contra del compañero (Durán Chincoya) porque es gay, que eso quede muy claro. No estamos de acuerdo que se asuma como una persona no binaria".



Además, comentó que existen por lo memos tres casos en el estado de Veracruz de candidatos que no cumplen con las acciones afirmativas.



"Son del Partido Encuentro Solidario, MORENA y Partido Acción Nacional, son de las Altas Montañas, Veracruz y Coatzacoalcos pero son identidades resguardadas".



Por ello, solicitó al OPLE que ponga especial atención en la asignación de candidaturas, ya que varios personajes podrían estar declarando ser de dicha comunidad sólo para aparentar inclusión y obtener candidaturas.



“Hoy he acudido al OPLE Veracruz a interponer formal denuncia ante la instancia electoral por los posibles hechos que en contravención con las acciones afirmativas en comento ha realizado el partido MORENA en el Estado de Veracruz, porque quien no habla, quien no impugna, no dejará de ver violentados sus derechos de manera arbitraria”, dijo.



Con lo ocurrido, aseguró, Regeneración Nacional comete el delito de violencia de género y usurpación de las identidades en cuotas que deberían beneficiar a toda la comunidad LGBTTTIQ+.



Asimismo, afirmó que existe un video en el cual Durán Chincoya se asume como homosexual.



“Hay un video donde el 16 de mayo, la persona registrada para esta candidatura que va en la posición 1 de la lista plurinominal del partido MORENA, se asume públicamente como un hombre homosexual”.



“Así como lo hacen los hombres heterosexuales de quererse apropiar de las cuotas de género asumiéndose como mujer, lamentablemente lo están haciendo hombres gay”, dijo.



Jazz Bustamante recordó que la autoadscripción, misma que deben exponer quienes buscan ser postulados bajo dicha acción afirmativa, “es un mecanismo en construcción, con el cual no se puede estar jugando al designarse de un género u otro de un día para otro, sólo para obtener beneficios de poder”.