Estamos devastados, Joel fue asesinado cerca de nuestra casa, dice papá del joven

La familia de Joel, el joven de 16 años asesinado durante un asalto en la ciudad de Veracruz, exigió justicia por los hechos ocurridos a unos metros de su casa, en la colonia Reserva Tarimoya 4.Noé Carrera, padre de Joel, comentó que están devastados y no conciben que su hijo muriera de regreso a casa tras salir de la escuela.“Joel era el berrinchudo de la familia, por llamarle de una forma, le gustaba que uno anduviera atrás de él si no porque el hacía las cosas a su tiempo, era un buen hijo, la familia esta devastada", dijo.Tras lo ocurrido, sus compañeros del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) 62 hicieron un homenaje de cuerpo presente y también pidieron justicia.Asimismo, el padre del menor urgió más seguridad en las inmediaciones de su colonia."Que se refuercen la seguridad en la calle y escuelas, esto ocurrió a unos 300 metros de la casa a plena luz del día. Es algo indignante, ahorita fue mi hijo, no es justo que este tipo de gente ande suelta, es el llamado a la Fiscalía".Joel será sepultado en Ciudad Mendoza, de donde su familia es originaria.