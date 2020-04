Estamos en el momento crítico, quédense en casa: Cuitláhuac García

El estado de Veracruz enfrenta el momento crítico de la pandemia por coronavirus, pues se encuentra en la transición a la Fase 3 y el riesgo de contagios se incrementa, reconoció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró que el Estado se prepara para enfrentar esta situación.



El mandatario llamó a la población a hacer conciencia y que se acaten las recomendaciones que la autoridad sanitaria ha planteado desde un inicio, con el fin de evitar al máximo los riesgos a la ciudadanía de contagiarse.



En este sentido, dejó en claro que el objetivo es que, durante esta transición de fases, la ciudadanía permanezca resguardada para no exponerse, ni ellos ni sus familias.



“Estamos en el momento crítico en el estado de Veracruz, estamos en el momento de la transición de una Fase 2 a una Fase 3, hay que impedir que lleguemos con las circunstancias más adversas. No nos confiemos, atendamos ahora las medidas sanitarias y después pasado todo esto, podremos hacer todo aquello que estamos dejando pendiente, ahora actuemos con responsabilidad, estamos atendiendo esto”, expuso.



Por lo anterior, reiteró que es necesario que la población tome en cuenta y aplique las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud, en específico la “Sana Distancias”, así como “Quédate en Casa”.



Insistió en que en caso de que haya necesidad de salir para adquirir víveres e insumos, lo haga una sola persona y respete todas las recomendaciones para evitar la propagación del virus.



“Estamos preparándonos para la situación más complicada y más compleja de este evento epidemiológico y desde luego, es algo que no deseamos, esperamos que toda la gente haga conciencia de cuál es el momento que estamos viviendo ahora en Veracruz”.



El Ejecutivo del Estado anunció que para hacer frente a cualquier situación derivada de la pandemia, la administración estatal logró adquirir ambulancias para los Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19); algunas de ellas equipadas con respirador para el traslado de pacientes.