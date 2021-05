Estamos preparados para el regreso a clases: Gobernador

El Estado de Veracruz, conforme a la estrategia implementada a nivel nacional por el Gobierno Federal, se preparó para el regreso a clases, a diferencia de otros países que decidieron retornar a las aulas sin siquiera haber vacunado a su población y docentes contra el COVID-19, aseguró el gobernador, Cuitlahuac García Jiménez.



“Con esa estrategia decidimos iniciar el regreso a clases, cuando ya estuviera el personal vacunado, cuando el sector vulnerable ya estuviera vacunado, eso era importantísimo. No sé por qué sin la vacuna en otros países se aventaron al regreso a clases. Nosotros no”, criticó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno”.



El titular del Ejecutivo estatal dijo que con esto se confirmó que sí tienen razón los que están dirigiendo la estrategia contra el Coronavirus en México.



“Este regreso a clases es de acuerdo con las circunstancias y otra (el semáforo verde) y no solamente como lo habíamos dicho una semana, no. El mes completo en verde y ese lo concluimos, por cierto, el día de hoy que se da a conocer la siguiente quincena, de cómo va Veracruz”, recordó.



De este modo, insistió que el planificar el retorno a las aulas de esta manera se debe a que además de la cuestión educativa y de aprendizajes de los niños, se debe garantizar su salud, considerando que en esta etapa de la vida, los pequeños se contagian fácilmente de otras enfermedades como piojos, viruela, varicela o sarampión.



Por tanto, refirió que en caso de detectarse un caso de COVID-19 en un estudiante, se seguiría el mismo protocolo que cuando éste se contagiaba de dichas enfermedades, que el docente llamaba inmediatamente a sus padres para que éstos lo atendieran, aunado a que ahora habrá un Comité de Salud Escolar en cada plantel educativo.



“Ahí se va a tratar el caso y ahí se van a tomar las medidas de protocolo que correspondan de acuerdo con quienes convivió, dónde estaba, cómo se dio, el aislamiento y recuerden que la sanitización también se llevará a cabo en esas situaciones, ya el comité escolar va a decidir esa parte”, reiteró.



El Mandatario estatal refrendó que los papás que quieran llevar a sus hijos a las escuelas, deben presentar la carta responsiva y si no quieren, se entiende que rechazan que ellos tomen clases presenciales y seguirán en la modalidad virtual. “Recuerden que el retorno es escalonado, no olviden esa parte”, puntualizó una vez más.