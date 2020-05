Estamos terminando obras que yunismo dejó inconclusas, revira Zenyazen a Julen

“A diferencia de los corruptos del PAN, nosotros sí terminamos las obras”, respondió el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, al exhibir un contrato millonario de la pasada administración panista, con la misma supuesta empresa “fantasma” que criticó el senador Julen Rementería del Puerto.



A través de un vídeo y luego de que el también exalcalde y exdiputado local acusara al funcionario morenista de contratar a empresas “fantasma” para desviar recursos con obras que según son inexistentes, Escobar García realizó un recorrido por los tres planteles que mencionó el Senador con lo que corroboró que dichas obras estaban culminadas.



Con testimonios de directivos y maestros de los tres planteles mencionados por el político panista, donde incluso una Directora acusó que personas acudieron a insistirle que declarara que el proyecto no se había hecho en su plantel, Zenyazen Escobar insistió en que se han construido 434 aulas durante su administración, resultado de 281 proyectos que impulsaron.



“No nos estamos poniendo sombrero ajeno senador, simplemente estamos terminando las obras que ustedes habían dejaron inconclusas y de dinero que se intentaron robar”, expuso.



Y es que le recordó que a su llegada a la SEV, observaron que anteriormente, la administración panista se adjudicó 900 obras que dejaron inconclusas.



“Que denunciamos al principio de la administración en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Anticorrupción por contratos que no culminaron”, dijo al agregar que en MORENA sí están aplicando los recursos en las escuelas y no se están robando ningún peso como se hizo en administraciones anteriores.



En este sentido, el Secretario de Educación aseveró que la empresa a la que hizo mención el senador Julen, “Solución Integral Ingeniería Construcción y Mantenimiento SA de CV”, con la cual hicieron un contrato de medio millón de pesos, también fue contratada por los panistas en la administración pasada.



“Él dice que es una empresa ‘fantasma’, pero cuando estuvo el PAN, contrataron 29 millones 195 mil 938 pesos, con la misma empresa”, sostuvo.



También, criticó que Rementería del Puerto acuse el contrato de casi 600 mil pesos, cuando en su momento, ellos contratan por una cantidad millonaria.



“Se dice que nosotros estamos haciendo contratos con empresas que no existen pero ellos los hicieron por 29 millones en la administración pasada, cuando estuvo en SIOP el 18 de julio del 2018”, acotó al mostrar un reporte con las cifras oficiales.



Para finalizar y al referir que la empresa existe, aseguró que en la Cuarta Transformación sí están trabajando por la educación.