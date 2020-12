Estamos vivos

“La tarea de formarnos como individuos equilibrados fue

… ”. De este modo inició el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, su radiante y trascendente discurso pronunciado el pasado 8 de noviembre, en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la toma de protesta del nuevo gobierno, encabezado por Luis Arce. Este dirigente sindical originario de la invencible etnia Aymara (territorios bolivianos, chilenos y peruanos), se dirigió al mundo con palabras propias de ese pueblo que logró resistir a los intentos destructores de los imperios.Desde la máxima tribuna boliviana externó su “”. Palabra nueva formada por la unión de los verbos Pensar y Sentir para mostrar una bina inseparable. Porque “” sin “hacer” no hay acción capaz de transformar el mundo y “hacer” sin “lo hiere y destruye generalmente. Ambos verbos representan para esa cultura originaria obligación y principio, comunicación y diálogo, siendo los ejes de sus procesos de convivencia.Desglosando el texto del discurso es posible intuir saberes ancestrales sobre el mundo, la vida y la Naturaleza confirmados como ciertos por la Física Cuántica. Ya no hay duda:Don David, con sus palabras, logró mostrar lo opuesto a la visión mercantil del neoliberalismo, en el cual sólo importa lo individual. Incluyendo términos de su lengua aymara. Dijo:Con humildad hizo notar el triunfo de algunos pueblos originarios sobre los intentos externos de cambiarles sus valores y costumbres (resemantizados).Resistiendo, igual que las comunidades zapatistas, el pueblo aymara dijo NO a la cultura de la muerte porqueIncluyente, se reconoció en los otros al afirmar:A quienes están permitiendo el despojo de sus raíces culturales, los convocóLes pide unirse a los proceso dede todos.Sobre el ejercicio del poder, lamentó:(lo). Sin embargo, acepta el desafío de transformarlo:Hizo un llamado aejemplificó.Comprometiéndose con los bolivianos, asume también el gran reto de encaminar sus acciones aY viendo hacia el futuro, terminó diciendo:Sin duda, el nuevo gobierno del que forma parte Choquehuanca es otro aire de libertad que sopla en nuestra América. (Es (el discurso de don David) otro susurro al corazón recordándonos que ¡Estamos vivos! y que además, en caso de convertirse en huracán, podría mandar al carajo el egoísmo enajenante y el individualismo caníbal, prevalecientes en esta Era del EXITOSISMO.