Están desesperados y orquestan campaña negra en mi contra: David Velasco

A unos días del cierre de campaña rumbo a la presidencia municipal, el candidato de la alianza “Veracruz Va” a la presidencia municipal, David Velasco Chedraui, aseguró que detectó una “campaña negra” que se ha orquestado en su contra, para dañar su imagen frente al electorado.



“La verdad es que no tengo nada que temer. Vengo de una familia de principios y valores a quienes todos conocen en Xalapa. He tenido una trayectoria profesional y política alejada de la corrupción. Cuando fui presidente municipal de Xalapa, mi gobierno ganó el primer lugar en transparencia de los 212 municipios de la entidad”, aseveró.



Comentó que los opositores y detractores de su candidatura “están desesperados, no saben qué hacer, porque han visto que tenemos la fuerza de los ciudadanos y el respaldo de la militancia del PAN, PRI y PRD y que estamos en la preferencia del electorado”.



“Entiendo su desesperación, porque saben que van a perder y quieren atacarnos antes de que inicie el periodo de silencio, de veda electoral, cuando ya ningún candidato puede hablar o defenderse, por eso quiero decirle a los xalapeños que no se dejen confundir, David Velasco Chedraui es un hombre de principios, de valores, que no tiene nada de qué avergonzarse, porque tiene las manos limpias y puede ver de frente a las y los xalapeños”, concluyó.