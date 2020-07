Estar obesos no es culpa de los mexicanos, dice López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, afirmó que no es culpa de los mexicanos padecer sobrepeso u obesidad, sino del “ambiente nutricional” que favorece la comida “chatarra” y productos con altos niveles de azúcar en tiendas del país.Ante el gran número de muertes en México por la pandemia de coronavirus ( 30 mil 639 hasta este domingo ), muchas causadas por comorbilidades como la diabetes e hipertensión, el funcionario aclaró que el Gobierno no pretende culpar a los ciudadanos por padecer alguna de estas condiciones, aludiendo que algunos pretenden alterar su mensaje.“Que nadie se confunda pensando que el proceso de alimentación es solamente una responsabilidad individual, es decir, hay personas que quisieran confundir este mensaje haciendo creer que el señalamiento es para culpar a las personas, a la ciudadanía, para decirle a usted que tiene sobrepeso, que es su culpa estar así, y no: definitivamente el mensaje que damos no es ese”, dijo en conferencia este día.Al reiterar además que el sistema de salud en el país mantiene carencia desde hace décadas, López-Gatell dijo que el sobrepeso en realidad es culpa del ambiente nutricional que favorece los negocios de productos con bajo o nulo nivel nutricional.“El mensaje que damos es: usted está en esa condición de sobrepeso, de obesidad, o usted ha sufrido una enfermedad crónica, porque lo que ha tenido a disposición en los últimos 30 o 40 años es comida de mala calidad, productos industrializados, productos ultraprocesados.“Es decir, todos aquellos elementos que se le ponen a su disposición en las tiendas que están en las esquinas, donde si usted entra se va a dar cuenta que más del 80 por ciento de lo que se vende no le va a nutrir, no le va a alimentar, y en cambio tiene una enorme cantidad de azúcares de grasas de sales y en general de calorías”, dijo.López-Gatell explicó que con comer alguno de estos productos o se tomen bebida azucaradas, el cuerpo adquiere un exceso de calorías.“Y eso explica que usted, sus parientes, sus hijos posiblemente ya también tengan exceso de peso y que tengan una mayor frecuencia de diabetes. (…) No estamos culpando a los ciudadanos, no es culpa de usted”, dijo.El Subsecretario comentó que las realidades de salud de la población mexicana cambiaron en los años 80, cuando en su mayoría se enfrentaban enfermedades infecciosas o de corta duración.“Y hoy tenemos un predominio clarísimo (…) de las enfermedades crónicas, como lo hemos dicho varias veces, que están en su mayoría causando una importante mortalidad y la mitad de la mortalidad en México está dada por enfermedades crónicas que a su vez se relacionan con una mala alimentación”, dijo.