Estas son las medidas que propone la SEP para enfrentar el coronavirus

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció 8 medidas preventivas para enfrentar la pandemia de coronavirus en México.



El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, enumeró estas medidas en conferencia de prensa:



1.- Se instalará la Comisión de Salud en cada escuela del país.



2.- Se establecerá un nuevo filtro, corresponsable escuela-padres de familia, a fin de acreditar diariamente haber seguido un reconocimiento de higiene y detección de todos los protocolos de la Secretaría de Salud.



3.- Padres de familia deberán entregar una hoja firmada en donde se establezca que los niños se lavaron las manos, además que no hay ni síntomas de tos seca y dolor de cabeza. En la escuela habrá filtro escolar básico así como en cada salón; deberá haber también materiales de salud y limpieza.



4.- Se suspenderán las actividades no esenciales, actos cívicos y actividades deportivas en cada escuela.



5.- Se adelantarán las vacaciones escolares de Semana Santa, las cuales serán del 20 de marzo al 20 de abril.



6.- Se recomienda aislamiento preventivo, a fin de evitar la proximidad entre la población; asimismo, se deberán seguir recomendaciones básicas como son: no saludar de mano, lavarse frecuentemente las manos aun estando en casa.



7.- Establecer el sistema de educación a distancia para mantener a los alumnos ocupados.



8.- Autoridades escolares deben tener relación con el comité estatal para la salud a fin de establecer coordinación.