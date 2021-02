Este 1° de marzo, llegarán las vacunas a Perote

En el municipio de Perote iniciará la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años, el próximo lunes 1° de marzo.



De acuerdo con información de la delegación del Bienestar en Coatepec, este lunes se instalará un módulo sede en las “Canchas Revolución”, al cual podrán acudir adultos mayores de la cabecera municipal y otras colonias.



Se informó que quienes aún no se han registrado vía internet, podrán hacerlo a través del portal del Bienestar, no obstante, en caso de tener algún problema para hacerlo, se podrá acudir al módulo del Bienestar ubicado en Guadalupe Victoria esquina Agustín Melgar para hacer su registro de manera oportuna.



Asimismo, se indicó a personas de otras comunidades de Perote que deberán de esperar a que sean convocados a su sede de vacunación más cercana, ya que habrá módulos en cinco localidades más.



En este sentido, la delegación hizo un llamado para que personas de otros municipios eviten acudir a los centros de vacunación, pues se advirtió que no se les aplicará la inmunización.



Se hizo el llamado a acudir con cubrebocas, asistir desayunados e hidratados, evitar llevar menores de edad, portar su credencial de elector y comprobante de domicilio, estos últimos en original.



Los cinco puntos de vacunación se instalarán en Totalco, el martes 2 de marzo; en Frijol Colorado y en La Gloria, el miércoles 3; en Pescados, el jueves 4 y Tenextepec, el viernes 5 de marzo.