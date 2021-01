Este 10 de febrero vence el plazo para renovar credencial de elector

Los ciudadanos que tienen su credencial para votar vencida, que requieren hacer algún cambio de datos o que cumplen la mayoría de edad hasta el 6 de junio, día de la jornada electoral, tienen hasta el 10 de febrero para hacerlo en los módulos del Registro Federal de Electores (RFE).“Cualquier tipo de trámite que se quiera hacer se tiene hasta el 10 de febrero, por ejemplo, si alguien apenas va a cumplir los 18 años o ya los cumplió, si alguien extravió la credencial, se la robaron, se le deterioró, cambió de domicilio, sufrió algún daño, en fin, tiene hasta ese día”, detalló el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez.Indicó la necesidad de que acudan a realizar el trámite con tiempo y no dejarlo para el último momento, para lo cual deben solicitar una cita en la página web https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac o a través del INEtel llamando al 800 433 2000.“Tenemos manera de otorgar alguna cita interna, si alguna de las personas que sacó su cita por Internet o por teléfono y no se presentó a su cita, que tenemos alrededor del 20 o 25 % de ausentismo, estamos aprovechando que alguna persona llega a ver si existe la posibilidad de que se le pueda atender y les estamos pudiendo ubicar en esos espacios, pero a veces alcanzamos a atenderlos, a veces no”, puntualizó.Cervantes Martínez aseguró que todos los módulos tanto fijos como móviles están funcionando, cuidando las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, como son la sana distancia, atención mediante cita, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura, entre otras.Además, dijo que posterior a esa fecha, los ciudadanos únicamente podrán solicitar una reposición de su credencial, siempre y cuando no cambie alguno de los datos. “Pero si es cualquier otro tipo de trámite, sobre todo si es nuevo, un cambio de domicilio, una corrección, ahí sí necesariamente el 10 de febrero es la fecha límite”, insistió.Señaló que dejar este trámite para lo último, implicaría que sea poco probable que se les pueda atener, considerando las limitaciones que se tienen en la atención por la pandemia de COVID-19. “Por eso invitaríamos a la ciudadanía que, si están en esa condición de su credencial, que no dejen pasar más tiempo, obtengan su cita para poder atenderla con mayor oportunidad”, finalizó.