Este 2022, ocupación hotelera comienza a caer; sector está preocupado

Desde el segundo fin de semana de enero, la ocupación hotelera en el Estado comenzó a decrecer, por sus ingresos han permanecido muy bajos. Así lo indicó el representante de este sector económico, Fernando Trueba."La ocupación en este enero ya no es buena, nada buena, caímos como al 20 por ciento. Esto es la cuesta de enero y al sector le está costando. Esperamos no caer tan feo como estamos cayendo. Febrero tiene días muy nombrados y utilizados para festejar, y quizá haya un repunte para esa fecha del 14 de febrero", detalló el representante.El hotelero dio a conocer que el 2021 cerró muy bien; diciembre fue un mes muy bueno para el sector, por lo que este año es esperanzador: “Esperamos que 2022 venga con buenas noticias para el sector. La ocupación fue variante en el cierre del pasado año, pero alcanzó alrededor del 80 porciento", dijo.Y es que a pesar de la cuarta ola de contagios al término del 2021, no se afectó tanto la llegada de turistas al Estado.Finalmente, el hotelero expresó que aun y cuando el año fue complicado debido a la multiplicación de contagios de coronavirus, pudieron abrirse cuatro hoteles en Orizaba y no hubo despidos significativos.