Este 2022 Xalapa es anormalmente seco; Veracruz Puerto ya tiene sequía moderada

En un periodo de cuatro meses y medio, del 1 de enero a la fecha, el Puerto de Veracruz apenas registra cinco días con lluvias, aunque todas inferiores a 1.5 milímetros (litros por metro cuadrado), publicó la jefa del Proyecto de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes.La lluvia acumulada en el puerto de Veracruz no rebasa los 5 milímetros, esto es, los 5 litros por metro cuadrado, de acuerdo con un gráfico elaborado por la especialista.“En Veracruz prácticamente la precipitación ha sido nula, salvo 5 días de este 2022 con lluvias menores a 1.5 mm”, publicó la analista.En el caso de Xalapa, Luna Lagunes refirió que desde el 14 de marzo al 30 de abril la mayoría de los días con lluvias no sobrepasan los 5 milímetros, y del 1 de mayo a la fecha la precipitación es prácticamente nula.“Se prevé una semana (del lunes 16 al sábado 21) con baja probabilidad de lluvias sobre gran parte de la Entidad veracruzana; en zonas de montaña no se descartarían algunos eventos aislados en horas de la tarde” estimó la especialista.Consideró además que la temperatura máxima continuará en incremento, por lo tanto se espera un ambiente bochornoso a caluroso.Cabe destacar que, con corte al 30 de abril, el Monitor de Sequía incluyó a Xalapa en la lista de municipios anormalmente secos y a Veracruz, con sequía moderada.