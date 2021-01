Este 9 de enero se cumple un año de la desaparición de Luis Ronzón Montiel

Mañana 9 de enero se cumple un año de la desaparición de Luis Ronzón Montiel, aun cuando se ofreció un pago a quien proporcionara información para dar con su paradero no se tienen noticias sobre él.



Su madre, Luisa Ronzón continúa en la búsqueda incansable y se ha enfrentado a un calvario y todos los días saca fuerzas para seguir adelante.



Luis Ronzón Montiel, tenía 27 años cuando desapareció, la ubicación que le dijo a su madre era que estaba en un centro comercial entre Fortín y Córdoba, después de eso, ya no hubo más noticias, ni las llamadas entraban a su celular a la fecha siguen pistas con la esperanza de hallarlo.



En entrevista relata que tuvo que recurrir a terapia sicológica pues sigue sufriendo todos los días por no saber nada de su hijo.



"Las fechas decembrinas, el 6 de enero, su cumpleaños, mañana cumple un año sin saber nada de él, es una lucha difícil y pues seguiré así hasta encontrarlo, es inexplicable lo que siente, de dónde saca uno fuerzas".



Ronzón Montiel señala que lamentablemente las madres de desaparecidos se vuelven blanco de extorsiones pues al proporcionar números telefónicos de familiares las llamadas son constantes ofreciendo dar con el paradero de sus hijos, por ello reconoció que es necesario la intervención de las autoridades.