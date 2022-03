Este abril se define si Xalapa tendrá Tren Ligero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el próximo mes de abril se definirá si habrá proyecto de Tren Ligero en la región de Xalapa.“Estamos en eso, todavía no se cancela la posibilidad y estamos en tiempo; ya tenemos que resolver, en abril, sobre este proyecto como uno o 2 más”.“Ya no podemos comprometernos a proyectos grandes porque ya no nos va a alcanzar el tiempo y eso dependiendo también de lo que pase el 10 de abril (sobre la consulta de Revocación de Mandato)”, dijo el Ejecutivo Federal en la conferencia de este martes, en Palacio Nacional.López Obrador fue cuestionado sobre la complicada situación vial en la capital de Veracruz y sobre la necesidad de que la Federación respalde a la entidad para consumar esta obra.El Presidente añadió que hay pocas constructoras responsables, pues en el pasado o administraciones anteriores “se quedaban con el anticipo”.“Tenemos que cuidarnos porque nos dejan tiradas las obras”, mencionó López Obrador.Apenas en octubre de 2021, el Presidente reconoció que el proyecto no podría concretarse, insistiendo en que su administración no respaldará ninguna obra que no pueda concluirse antes de 2024.“Vamos a esperar, vamos a esperar. Es que no queremos iniciar nada que no se vaya a terminar, es decir, que dejemos inconcluso”, declaró el Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina.A inicios de mes, en una gira en Huayacocotla, el Presidente también declaró que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, debe señalar lo procedente respecto a la construcción.- ¿Puede ser que se descarte la obra?, se le cuestionó al Ejecutivo Federal sobre dicha obra planteada por el actual gobierno veracruzano desde 2019.“No sabemos, hay que verlo con Cuitláhuac”, respondió López Obrador en alusión el mandatario veracruzano.En Veracruz, el Mandatario estatal ha señalado que la obra contempla dos fases: la primera será de 17.2 kilómetros y abarcaría desde Banderilla al Velódromo de Xalapa y la segunda fase del Velódromo a Coatepec.En 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró más de 31 millones de pesos para los estudios del tren ligero de Xalapa.En junio de 2021, el Presidente también añadió que no descartaba apoyar la construcción del Tren Ligero en la región de Xalapa si esta obra se concluye antes de 2024, cuando concluya su administración y la del mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez.“Está haciéndose el proyecto, el problema que tenemos es que no queremos dejar nada inconcluso. Entonces estamos midiendo el tiempo para terminar, si terminamos a finales del 23, o sea, si tenemos el proyecto este año, se licita este año y lo hacemos en 2 (años) va”.“Pero ya en 2024 no queremos tener obras en proceso porque no queremos hacer lo mismo que se hacía antes de dejar obras tiradas, inconclusas, porque, así como puede llegar un Gobierno responsable que, aunque no le guste la obra diga pues ni modo, ya que se invirtió y no es un daño mayor”, subrayó.