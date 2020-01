Este año, 20% de estudiantes de nivel básico del Estado recibirán becas federales

Se espera que a partir de este año, se entreguen más becas "Benito Juárez" a estudiantes del nivel básico, de tal manera que dos de cada 10 reciban este beneficio en la entidad veracruzana.



Entrevistado previo al cierre del programa "Dona un juguete, dona amor", el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, informó que de los más de un millón y medio de estudiantes, al menos el 20 por ciento recibirán el apoyo social, debido a los presupuestos.



"Estamos hablando de un millón 100 mil aproximadamente del nivel de Educación Básica... (el Presidente) viene a revisar, porque nosotros no estamos manejando las becas Benito Juárez. Ahorita nosotros ya vamos a saber un poco más hacia dónde van este tipo de becas", expresó.



Refirió que deberán tener comunicación con el superdelegado Manuel Huerta para saber el monto de las becas que otorgará el Gobierno de México.



Fue la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, quien definió que serán dos de cada 10 niños los que este año accederán a los apoyos federales, aquellos que estén en situación vulnerables.



Aclaró que los apoyos para este nivel se entregarán directamente a los padres de familia a diferencia de los estudiantes del nivel medio superior y superior.



La funcionaria explicó que el incremento en el número de apoyos se dará de manera anual hasta cubrir el total de alumnos del Estado.



"No se puede cubrir a todo los niños, pero se va a ir dando. La primera etapa se entregó a niños con mayor riesgo y marginación. La segunda etapa es para niños que no están en situación de riesgo", apuntó.



“Las becas ‘Benito Juárez’ las manejan desde la coordinación, en este caso vamos a tener un acercamiento con Manuel Huerta para tener números exactos de a cuántos niños les está llegando y en dónde”.



También, dijo que tendrán cuidado sobre la manera en que les es entregado este recurso a fin de que no pongan en riesgo a los alumnos, ya que les daban el dinero en efectivo en un sobre.



Mencionó que en Educación Básica se entrega el recurso a los padres, por lo que en este caso podría darse a través de los bancos de Bienestar.