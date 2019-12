Este año, Casa de la Misericordia de Orizaba apoyó a necesitados con 27 mil comidas

En este 2019, la Casa de la Misericordia en Orizaba otorgó 27 mil 670 comidas a personas necesitadas, informó el sacerdote Marcos Palacios Cárdenas, representante legal de este lugar de ayuda, quien dijo que desde el 2016 la labor en este sitio no ha cesado.



En entrevista, dijo que estos años han sido de trabajo para el necesitado, aunque no dejó de reconocer que ha habido personas que con tal de lograr algún beneficio mienten en el momento de pedir la ayuda, inventando historias de familiares enfermos o algunas otras situaciones.



Sin embargo, dijo que esto no ha detenido el proyecto que inició hace algunos años y que hoy es una realidad que ayuda a muchas personas de escasos recursos.



Recordó que para que la gente tenga una comida digna, sana y nutritiva tiene que otorgar una cooperación de cinco pesos, la cual es simbólica, pero quien no la tiene de todas formas se le otorga el apoyo alimentario.



Dijo que al menos durante este 2019, dieron un sinnúmero de servicios entre estos: 603 consultas de psicología, 2 mil 658 sesiones de tanatología, 323 asesorías jurídicas, 126 familiares, 28 notariales y mil 810 consultas médicas.