Este año, casi 300 negocios han abierto formalmente en Xalapa

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, enumeró que en lo que va del año se han otorgado más de 287 licencias de funcionamientos de negocios en la Capital del Estado.Indicó que los permisos que ha entregado el área a su cargo corresponden a los tres giros comerciales: A, B y C y destacó que el trámite cada vez es más rápido y ahora toma entre dos y cinco días la resolución en los dos primeros tipos."Al día de hoy en este año llevamos más de 287 licencia de funcionamiento entregadas en la Dirección, son de diferentes tipos, A, B y C", puntualizó Martínez Ríos al añadir que los trámites son diferentes para cada tipo, aunque refrendó que han trabajado junto con las comisiones edilicias para facilitar la apertura rápida de los negocios."Y lo principal, invitar a los empresarios, a la gente que está poniendo sus negocios a que se acerquen para que traten de agilizar todos sus trámites para obtener su licencia y estar en orden", mencionó en entrevista.Sobre las solicitudes de permisos provisionales para la venta en vía pública durante la época navideña, apuntó que están en pláticas con los líderes de los vendedores informales para llegar a acuerdos y ver los lugares donde se pueden ubicar."Es normal que en esta época donde hay más flujo de efectivo todo mundo quiere vender, entonces tenemos que tratar de mantener un equilibrio, tratar de conciliar los intereses de todos para que puedan vender", refirió el funcionario municipal.Agregó que este martes se estarían estudiando los lugares donde se les permitiría vender sus productos navideños, reiterando que en el caso de los ambulantes que se asientan en los alrededores de la Basílica de El Dique, por el festejo guadalupano, ya tienen la autorización para estar allí.Al ser cuestionado sobre si será necesario imponer nuevas restricciones en los establecimientos comerciales ante la posible cuarta ola de COVID-19 y la reapertura de más espacios de ventas, Gerardo Martínez Ríos consideró que la economía ya no se puede parar, aunque sostuvo que sí se debe impulsar el respeto a las medidas sanitarias para evitar la propagación de este virus.