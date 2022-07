Este año, Coatzacoalcos ha perdido 27 policías municipales

Durante este 2022, un total de 27 elementos de la Policía Municipal han causado "baja", admitió el director de la corporación, Luis Enrique Barrios.Esto por decisión de la Comisión de Honor y Justicia, indisciplina y/o porque ellos mismos lo han solicitado."Se les dice todos los días que platicamos con ellos, que hay que portarse bien, que hay que estar a la altura de la ciudadanía y que hay que cuidar a la gente", mencionó.El comandante reveló que aún hay carpetas contra elementos, pero no abundó en el tema.Aseguró que para erradicar malas prácticas le están apostando a la capacitación, sobre todo de llenado de IPH, todos los lunes toman cursos con Derechos Humanos y hasta ahora 200 elementos han participado, entre otras actividades."Los invitamos a ser mejores personas, estamos trabajando muy fuertes. De que yo llegué para acá no he visto algo grave que hallan hecho. Estamos haciendo proximidad y poco a poco vamos avanzando", finalizó.