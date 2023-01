Este año, en programa de la Sinfónica de Xalapa destacarán obras de compositoras

Un programa versátil lleno de sorpresas es el que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) para su primera temporada 2023, según el anuncio dado a conocer por el maestro Martín Lebel, titular del grupo artístico universitario, “estoy muy contento, pues será mi primer concierto libre de COVID”.El calendario de conciertos fue presentado en rueda de prensa en que el maestro Lebel estuvo acompañado por León Alfonso Colorado, director de Difusión Cultural de la UV; Facundo Pacheco, presidente de la Fundación UV y Roberto Aguirre Guiochín, director de Grupos ArtísticosRica y variada es la agenda musical correspondiente al ciclo de enero-julio de 2023 de la orquesta más antigua del país, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, desde Tlaqná Centro Cultural. Para esta temporada se programaron varios estrenos en la que destacan compositoras, así como de obras que pocas veces se tocan, además de la participación de la maestra Consuelo Bolio para dirigir a la OSX.Martin Lebel hizo un recuento de las magnas obras a interpretarse esta temporada, entre las cuales destacan “Tristán e Isolda, Acto 2” de R. Wagner, “El paraíso y la Peri” de R. Schumann o la “Sinfonía Nº 3” de G. Mahler; retomando programas que estaban en la programación de 2020.Señaló la importancia de que la orquesta salga de Tlaqná, que tenga presencia en diferentes partes, no sólo de la ciudad, también del Estado, puesto que todas las personas sin distinción de escolaridad o situación económica pueden aprovechar, entender y amar todas las obras que se interpretan ya que “la música es para todos”, destacó.Roberto Aguirre destacó la crucial labor de los medios de comunicación en la difusión adecuada de la cartelera musical en búsqueda de compartir la emoción por esta experiencia “cuasireligiosa” de ver a la OSX.El doctor León Alfonso Colorado, en su breve, pero documentada participación, compartió el contexto de algunas composiciones y óperas que enriquecen una cartelera que brilla en su totalidad y no sólo por algunos programas. Destacó la presencia de compositoras, a lo largo de la agenda musical y no sólo en la celebración del Día de la Mujer que se realiza en el mes de marzo.