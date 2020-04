Este año, fieles de Orizaba siguieron el Vía Crucis a través de plataforma digitales

Este Viernes Santo, el Vía Crucis fue diferente al que se efectuó en pasados años; no hubo recorridos por las calles participando miles de personas, esta vez esos miles siguieron a través de la plataforma digital dicha expresión popular de fe.



Hasta hace un año y durante muchos, se realizaban diferentes representaciones de este tipo en Orizaba, una de ellas la que salía de la Catedral San Miguel Arcángel y que era presidida por el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.



En esta ciudad también se acostumbraba a realizar otro Vía Crucis en el Paseo del Río Orizaba, algunas otras iglesias también salían en las cuadras cercanas a la parroquia, efectuando esta expresión popular de fe.



Sin embargo, este Viernes Santo del 2020, todo cambió, la gente siguió el Vía Crucis a través de la red social del órgano informativo de la Diócesis de Orizaba.



De igual forma, ayer Jueves Santo, no pudieron las personas visitar las iglesias como ya es costumbre cada año, sin embargo, durante la tarde, sin que ellos lo esperaran, por las calles de sus casas pasó el Santísimo; así lo hicieron diferentes parroquias de la ciudad de Orizaba.



Esta vez, dijeron los fieles, no pudieron acudir a las iglesias pero Dios quiso bendecirnos. De igual forma, destacaron que, aunque los templos están cerrados, la iglesia sigue viva porque hoy más que nunca la búsqueda de Dios en cada uno de los hogares, que es la iglesia doméstica, es una realidad.