Este año, Gobierno de Veracruz no espera mayor recuperación en turismo

La secretaria de Turismo y Cultura de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, sostuvo que la recuperación turística ha estado "lenta" y no se ha podido alcanzar los niveles de asistencia de visitantes que se tenían en 2019.



"Vamos lento, no hemos alcanzado y seguramente no alcanzaremos en lo que resta del año, los niveles que traíamos de ocupación hotelera y de visitantes", expresó en entrevista desde el parque de Los Berros, donde encabezó la guardia de honor ante el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.



No obstante, expuso que hay regiones en el Estado como la de Los Tuxtlas y Las Altas Montañas, que han tenido un repunte importante porque los turistas ahora buscan espacios de naturaleza y alejados de las concentraciones de personas, derivado de la Pandemia de COVID-19.



"Hemos tenido algunos fines de semana, algunas fechas importantes, donde sí se ha recuperado un poco, pero aún así falta mucho camino por recorrer", reiteró Arbesú Lago al decir que esperan que para finales de año, las principales plazas turísticas tengan una afluencia de entre 50 y 60 por ciento, en los momentos principales de las vacaciones de invierno.



Pidió a los viajeros a que lo hagan de la manera más responsable posible para poder frenar la propagación del SARS-CoV-2, y destacó que los prestadores de servicios turísticos han apoyado a establecer un estándar de calidad y sanitario para que la visita a la Entidad sea segura.



"Somos ahorita uno de los tres lugares en el país, en cuanto a certificaciones y capacitaciones de calidad y de sanidad, y que podemos decir que todos los prestadores de servicios están listos para recibir a la gente que quiera venir a visitarnos", afirmó.



Por otro lado, la funcionaria estatal rechazó que no haya coordinación con las organizaciones de hoteleros para la promoción turística de la Región Capital.



Indicó que la dependencia a su cargo ha desarrollado campañas para incentivar la llegada de visitantes a Xalapa y municipios aledaños.



Cabe recordar que recientemente, Ivonne Rubí Quirarte Mora, vicepresidenta de la. Asociación de Hoteles y Moteles, región Xalapa, afirmó que el Gobierno del Estado sí ha hecho campañas de promoción turística de la Región Capital, pero añadió que no las ha visto, aduciendo a un problema de comunicación con las autoridades.



"Yo invito a Ivonne y a todos los empresarios del Estado, que se acerquen a nosotros, que conozcan las campañas, no nada más desde la Secretaría de Turismo y Cultura, desde el Fideicomiso del 2 % al Hospedaje, desde la Coordinación de Comisión Social, para que vean el impacto tanto dentro, como especialmente fuera del Estado", afirmó.



Al decir que desde el inicio de la administración estatal siempre ha respetado el trabajo de todos los empresarios hoteleros de la Entidad, Arbesú Lago añadió que están esperando que disminuyan los contagios y fallecimientos por COVID-19 en la Capital, para llevar a cabo un festival cultural, del que evitó adelantar mayores detalles.



"Todo indica que vamos a tener un festival muy importante, recuperando un festival muy importante para Xalapa, especialmente en el tema cultural y turístico. Pronto vamos a presentar el nombre, la cartelera, pero es un festival dedicado a la cultura, a Xalapa, la capital de la cultura en Veracruz", puntualizó.



Finalmente comentó que este evento se prevé realizar para finales de noviembre o principios de diciembre.